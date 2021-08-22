Нойер восстановился после повреждения и должен помочь «Баварии» в игре с «Кельном»

Вратарь и капитан «Баварии» Мануэль Нойер восстановился после травмы лодыжки и, скорее всего, сможет помочь команде в предстоящем матче 2-го тура Бундеслиги против «Кельна».

После матча за Суперкубок Германии против «Боруссии Дортмунд» у Нойера диагностировали повреждение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава.

По словам журналиста Sport1 Флориана Плеттенберга в Twitter, вратарь уже возобновил тренировки и у него все хорошо.

Нойер является девятикратным чемпионом Германии с «Баварией», шестикратным обладателем Кубка Германии (один раз с «Шальке» в сезоне 2010/11 и пять раз - с «Баварией»). омимо ряда личных достижений, Нойер признавался лучшим игроком сборной Германии в 2020 году.