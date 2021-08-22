Властимил Петржела: Я уже привык, что «Спартак» теряет очки с такими командами, как «Арсенал»

Экс-тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на результат матча между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком». Команды впервые сыграли вничью - 1:1.

«Я уже привык, что «Спартак» теряет очки с такими командами, как «Арсенал». Это же «Спартак». Думаю, что по итогу они окажутся на 3-4 месте. Но я вообще не удивляюсь, когда аутсайдеры отнимают у них очки», - приводит слова Петржелы «СЭ».

После ничьей в Туле «Спартак» с семью очками расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» находится на 12-й строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре «Спартак» примет дома «Сочи», а «Арсенал» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом». Обе встречи состоятся 26 августа.