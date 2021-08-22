Тимур Жамалетдинов: Хорошо, что Урунов вернулся в «Уфу» – он может помочь клубу

Нападающий «Уфы» Тимур Жамалетдинов прокомментировал возвращение в клуб полузащитника Остона Урунова.

Напомним, что команда из Башкортостана арендовала 20-летнего хавбека у «Спартака» до конца сезона-2021/22.

– На самом деле хорошо, что Урунов вернулся. Мы знаем его сильные стороны. Знаем, что он может помочь «Уфе». В нем уверены игроки и тренерский штаб. Его перехода добивались неспроста. Думаю, что ему здесь очень комфортно. Ждем от Остона хорошей игры, – цитирует Жамалетдинова «Спорт-Экспресс».

Впервые Урунов перешел в «Уфу» в феврале прошлого года из ташкентского «Локомотива». Летом того же года его приобрел «Спартак». Сумма трансфера составила один миллион евро. Однако полузащитник не стал игроком стартового состава «красно-белых» и вторую половину сезона-2020/21 находился в аренде в уфимской команде.