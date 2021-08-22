Булыкин - о неудачном старте «Спартака»: Первое, о чем говорят в такой ситуации - это смена тренера

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин после матча между тульским «Арсеналом» и московским «Спартаком» (1:1) прокомментировал неудачный старт красно-белых в чемпионате России.

«Конечно, когда игра не складывается, а результат отсутствует - первое, о чем говорят в такой ситуации - это смена тренера. Это самый жесткий метод, чтобы взбодрить, встряхнуть команду. Будем ждать, что предпримет «Спартак», - приводит слова Булыкина «Газета.ру».

После ничьей в Туле «Спартак» с семью очками расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» находится на 12-й строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре «Спартак» примет дома «Сочи», а «Арсенал» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом». Обе встречи состоятся 26 августа.