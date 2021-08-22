Миодраг Божович: Если бы Карпин был иностранцем, с ним бы сразу подписали контракт на три года

Бывший наставник «Амкара» и «Ростова» Миодраг Божович положительно отозвался о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Напомним, что 52-летний специалист подписал с национальной командой контракт до 31 декабря 2021 года.

– Назначение Карпина? Это очень хорошее решение для российского футбола. Однако ему нужно дать время, чтобы он хорошо выполнил свою работу. У него контракт на полгода? Все из-за того, что он не итальянец и не голландец, им бы сразу на три года дали контракт. В России так издеваются над своими тренерами. Не понимаю вообще, почему только на полгода. Как это возможно? — приводит слова Божовича Sport24.

В сентябре сборная России проведет три матча в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года. 1 сентября подопечные Карпина сыграют дома против команды Хорватии, а спустя три дня на выезде встретятся с Кипром. 7 сентября российская сборная на своей домашней арене примет Мальту.