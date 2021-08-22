Константин Тюкавин: Всегда приятно смотреть в таблицу и видеть себя на первом месте

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал промежуточное первое место своей команды в турнирной таблице чемпионата России после пяти сыгранных туров.

Отметим, что вчера 19-летний форвард принес победу бело-голубым в гостевом матче пятого тура с «Уралом» (1:0), забив гол на 19-й минуте. На данный момент подопечные Сандро Шварца набрали 12 очков, опережая «Зенит» на один пункт.

– Всегда приятно смотреть в таблицу и видеть себя на первом месте. Но не надо на этом зацикливаться, у нас еще одна игра до перерыва, и нам обязательно сейчас нужно готовиться к ней. Да, не удалось много забить в матче с «Уралом», но одного гола хватило для победы – это радует. В следующем матче, значит, забьем эти моменты, – сказал Тюкавин в интервью клубной пресс-службе динамовцев.

В нынешнем сезоне на счету нападающего два гола и один ассист в пяти встречах. Недавно футболист попал в заявку сборной России на сентябрьские матчи в рамках отборочного этапа к ЧМ-2022.