Шмаров считает, что в неудачах «Спартака» винить можно только футболистов

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Шмаров после матча с тульским «Арсеналом» (1:1) прокомментировал неудачный старт красно-белых в чемпионате России.

«Как говорил Станислав Черчесов: «Мы им все дали, а они не могут выполнить этого». О чем это может говорить? Только о том, что игроки не выкладываются на 100 процентов. Винить можно только футболистов, которые не могут взять три очка», - приводит слова Шмарова РБК.

После ничьей в Туле «Спартак» с семью очками расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» находится на 12-й строчке, имея в своем активе четыре очка.

В следующем туре «Спартак» примет дома «Сочи», а «Арсенал» сыграет на выезде с грозненским «Ахматом». Обе встречи состоятся 26 августа.