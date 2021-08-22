Андрей Червиченко: «Спартаку» нужно решить психологические проблемы, ситуация исправима

- Вчера после ничьей «Спартака» в Туле появились заголовки – «Спартак» может не рассчитывать на чемпионство. Но впереди весь сезон. Не рановато такие выводы делать?

- Конечно, рановато. В истории много примеров, когда команды начинали неважно, а потом даже чемпионат выигрывали. Отрыв 5 очков от первого места не такой большой. Если даже «Рубин» сегодня выиграет, станет 6 очков, тоже не критично.

Если «Спартак» сумеет преодолеть свои внутренние проблемы, которые носят в основном психологический характер, ситуация выправится. Главное – наладить игру, а этого пока мы не видим.