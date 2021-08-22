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22 августа 14:14
автор: Владислав Корегин

Игорь Осинькин: Игроки «Крыльев Советов» были максимально мотивированы в игре с «Сочи»

Вчера самарцы минимально обыграли своего соперника и поднялись на 12-е место в таблице РПЛ.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (1:0) в матче пятого тура чемпионата России.

Отметим, что для самарского клуба эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Ранее коллектив уступил «Ахмату» (1:2), «Спартаку» (0:1) и «Арсеналу» (1:2), а также сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

– Нам нужны были очки, мы были максимально мотивированы на эту встречу. Понимали, что дома, при своих болельщиках, которых сейчас стали немного больше допускать, мы можем их набирать. Как могли мы настроились, подготовились и считаю, что хоть и очень тяжелый, но неплохой матч со своей стороны мы провели, – приводит слова Осинькина клубная пресс-служба самарцев.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В следующем туре команда из Самары сыграет в гостях против «Уфы». Встреча состоится 26 августа в 16:30 мск.

источник: ФК «Крылья Советов»
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