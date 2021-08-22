Президент «Урала»: Судья Сиденков принял верное решение, удалив Бикфалви в матче с «Динамо»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался на тему удаления форварда команды Эрика Бикфалви в матче пятого тура чемпионата России с «Динамо» (0:1).

Напомним, что главный арбитр вчерашней встречи Иван Сиденков показал нападающему две желтые карточки на 31-й и 32-й минутах.

– Считаю, что судья оценил ситуацию нормально, никаких вопросов нет. Были две карточки. Что в первом случае он ударил локтем в лицо, что во втором наступил на ногу. Зачем подавать в ЭСК? Будет ли клуб штрафовать Бикфалви? Не знаю, ничего не буду говорить, – цитирует Иванова ТАСС.

После пяти сыгранных туров екатеринбургский клуб занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав одно очко. 10 августа руководство уральцев уволило главного тренера Юрия Матвеева и на его место назначила экс-наставника «Краснодара» Игоря Шалимова.