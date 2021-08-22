ФИФА призвала эвакуировать футболисток, представляющих Афганистан

Пресс-служба ФИФА выступила с обращением, в котором призвала эвакуировать футболисток из Афганистана.

Как сообщает «МК-Спорт», организация совместно с правительствами других стран и Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) разрабатывает план по эвакуации спортсменок в более безопасное место.

Напомним, что ранее бывший капитан женской сборной Афганистана Халида Попал обратилась с просьбой к спортивным организациям обеспечить безопасность игрокам после того, как в стране произошел государственный переворот.