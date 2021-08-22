«Локомотив» - «Краснодар». Стартовые составы

«Локомотив» и «Краснодар» объявили свои стартовые составы на матч пятого тура чемпионата России.
«Локомотив»: Гилерме, Рыбчинский, Едвай, Магкеев, Рыбус, Баринов, Куликов, Жемалетдинов, Лисакович, Смолов, Камано.
Запасные: Худяков, Иваньков, Сильянов, Пабло, Живоглядов, Ненахов, Тикнизян, Бабкин, Петров, Миранчук, Зинович.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Сорокин, Черников, Рамирес, Газинский, Крыховяк, Ионов, Классон, Кабелла, Кордоба.
Запасные: Городов, Агкацев, Корнюшин, Литвинов, Стоцкий, Сперцян, Кайо, Кривцов, Ильин, Сулейманов.