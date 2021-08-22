«Лион» дома не смог обыграть «Клермон», ведя по ходу встречи в два мяча

Футболисты «Лиона» упустили домашнюю победу над «Клермоном» (3:3) в матче третьего тура чемпионата Франции.

По ходу встречи «ткачи» имели преимущество в два мяча – авторами голов стали нападающий Мусса Дембеле, оформивший дубль на 5-й и 21-й минутах, а также полузащитник Лукас Пакета (45+2).

У гостей первый гол был записан на защитника «Лиона» Синали Диоманда, переправившего мяч в собственные ворота на 12-й минуте. В последние десять минут второго тайма команда Паскаля Гастьяна смогла дважды забить в ворота голкипера соперников Антони Лопеша усилиями нападающего Эльбаса Рашани (80, 90+1).

Таким образом, подопечные Петер Боша набрали два очка и расположились на 13-м месте в турнирной таблице лиги 1. «Клермон» поднялся на вторую строчку с семью очками.

В следующем туре «Лион» сыграет в гостях с «Нантом», а «Клермон» на своем поле примет «Мец».