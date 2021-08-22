Александр Соболев: Я люблю «Спартак» и всегда буду биться за этот клуб и его болельщиков

Нападающий «Спартака» Александр Соболев на свой странице в Instagram опубликовал пост, в котором обратился к болельщикам красно-белых.

Ранее фанаты столичного клуба подвергли критике игру российского форварда на старте сезона-2021/22 – на счету 23-летнего футболиста один гол в семи матчах.

– Я – спортсмен и моя задача играть в футбол. Заговоры не для меня. Я прекрасно понимаю наших болельщиков, они хотят видеть победы команды и хорошую игру. Пока нет ни того не другого. Поэтому начинаются претензии к нам и они оправданы. Я полностью осознаю всю ответственность и серьезность сложившейся ситуации! Я люблю этот клуб и буду биться за эту команду и болельщиков всегда. И я вам могу сказать, что в этой команде нет равнодушных, все отдают себя этой команде, – написал Соболев.

Напомним, нападающий выступает за «Спартак» с января 2020 года. В общей сложности он провел за красно-белых 44 встречи, забил 19 голов и отдал восемь ассистов.

После пяти туров РПЛ подопечные Руя Витории занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав восемь очков.