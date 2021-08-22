Анзор Кавазашвили: Айртон – чудесный игрок. Нужно дать ему российский паспорт

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили положительно отозвался об игре левого защитника красно-белых Лукаса Айртона.

Напомним, что 24-летний бразилец перешел в стан столичного клуба в январе 2019 года. В общей сложности он провел за российскую команду 85 матчей, в которых он забил три гола и отдал десять ассистов.

– Айртон – это чудесный игрок. Очень грамотно играет и приносит много пользы для команды. Дайте ему российские паспорт, это решит много проблем. Думаю, скоро в сборной России будут играть Айртоны и Жиго, а российских футболистов не будет, если отменят лимит. Состав будет набираться из производственных коллективов, – цитирует Кавазашвили Sport24.

После пяти туров РПЛ подопечные Руя Витории занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав восемь очков. В следующем туре «Спартак» сыграет дома против «Сочи». Встреча состоится 26 августа в 18:30 мск.