Бека-Бека присутствует на матче «Локомотива» с «Краснодаром»

Алексис Бека-Бека, который по сообщениям СМИ в ближайшее время станет игроком «Локомотива», присутствует на матче своего будущего клуба против «Краснодара» в рамках пятого тура российской премьер-лиги.

«Очень счастлив быть здесь! Все отлично», - приводит слова хавбека «Спорт-Экспресс».

Напомним, что железнодорожники заплатят «Кану» за 20-летнего футболиста 7 миллионов евро и подпишет с ним пятилетний контракт с зарплатой приблизительно 800 тысяч евро в год.

Добавим, что в прошлом сезоне Бека-Бека забил за «Кан» всего один гол, сыграв в 27 матчах.