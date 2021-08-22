«Спартак» не будет продавать Жиго

Центральный защитник «Спартака» Самуэль Жиго продолжит свои выступления за столичный клуб, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, руководство красно-белых договорилось с французским игроком о том, что он доиграет текущий сезон в составе москвичей, а летом 2022 года уйдет в статусе свободного агента.

Напомним, что ранее защитника хотел подписать представитель серии А – «Торино».

Жиго выступает за «Спартак» с июля 2018 года – на его счету 79 проведенных матчей, в которых он забил восемь голов и отдал четыре ассиста.