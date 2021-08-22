Юрген Клопп: Дортмундской «Боруссии» будет сложно удержать Холанда в команде в следующем году

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Отметим, что в данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего норвежца в 130 миллионов евро.

– Рано или поздно Холанд будет вести переговоры с большими клубами. Я не уверен, произойдет ли это в следующем году, но «Боруссии» будет сложно его удержать. Интересен ли вариант с переходом Эрлинга в «Ливерпуль»? Мне очень нравится этот игрок, но в целом он подходит большинству команд, – цитирует Клоппа Bild.

Напомним, что Холанд выступает за дортмундский клуб с января прошлого года. В общей сложности он провел за «шмелей» 63 матча, забил 62 гола и отдал 18 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.