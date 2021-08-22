«Нижний Новгород» - «Ростов». Стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и «Ростова» на матч пятого тура чемпионата России.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Кечкеш, Калинский, Горбунов, Ткачук, Балай, Эннин.
Запасные: Анисимов, Гогличидзе, Пенчиков, Сапета, Могилевец, Берковский, Сулейманов, Косарев.
«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Баштуш, Осипенко, Хаджикадунич, Фольмер, Глебов, Норманн, Хашимото, Алмквист, Комличенко.
Запасные: Бабурин, Лангович, Мухин, Мелехин, Байрамян, Тугарев, Сухомлинов, Гигович, Полоз, Тошевски.