«Кьево» прекратил свое существование

Бывший капитан «Кьево» Серджо Пеллиссье сообщил, что клуб прекратил свое существование.

«К сожалению, история клуба, который так много мне дал, сегодня закончилась. Сегодня один из самых грустных дней в моей жизни. Я очень старался и очень надеялся, что смогу продолжить его фантастическую историю, но, к сожалению, у меня не получилось. Я думал, что есть больше людей, готовых отдать все, чтобы сохранить наследие этого города и футбола в целом, но это не так. Я не нашел ни одного человека, который бы готов идти со мной до конца и помочь осуществить мечту. Этим людям я не могу сказать спасибо. Мы устали. Мне просто жаль, что у меня было очень мало времени и что я не смог найти спонсоров. Прощай, мой любимый «Кьево», для меня ты всегда будешь самой важной командой в моей жизни», - написал Пеллиссье в инстаграме.

«Кьево»был основан в 1929 году и за свою историю завоевал два трофея, выиграв серию С в сезоне 1993/94 и серию В в 2008 году.

В прошлом сезоне клуб занял восьмое место в серии В.