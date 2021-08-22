«Кьево» прекратил свое существование

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Франция - Лига 1 2-й тайм, 71' Монпелье 2 Лорьян 1
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 67' Вулверхэмптон 0 Тоттенхэм Хотс 1
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 72' Саутгемптон 1 Манчестер Юнай 1
Португалия - Сегунда 2-й тайм, 65' Лейшойнш 1 Академика 1
Франция - Лига 1 2-й тайм, 72' Страсбург 0 Труа 1
Франция - Лига 1 2-й тайм, 70' Метц 1 Реймс 1
Франция - Лига 1 2-й тайм, 72' Бордо 1 Анже 1
Россия - Премьер-Лига 2-й тайм, 69' Локомотив М 2 Краснодар 0
Бразилия - Серия А 1-й тайм, 29' Палмейрас 0 Куяба 1
Португалия - Сегунда не начался Порту Б 0 Насьонал 0
Франция - Лига 1 18:00 Ренн 0 Нант 0
Россия - Премьер-Лига 18:00 Нижний Новгоро 0 Ростов 0
Испания - Сегунда 18:00 Ивиса 0 Малага 0
Англия - Премьер-лига 18:30 Арсенал 0 Челси 0
Италия - Серия B 19:00 Тернана 0 Брешия 0
Италия - Серия B 19:00 Реджина 0 Монца 0
Аргентина - Примера 19:30 Унион 0 Тальерес 0
Италия - Серия А 19:30 Удинезе 0 Ювентус 0
Италия - Серия А 19:30 Болонья 0 Салернитана 0
Португалия - Сегунда 20:00 Бенфика Б 0 Трофенсе 0
Россия - Премьер-Лига 20:00 Химки 0 Рубин 0
Португалия - Сегунда 20:00 Академику 0 Мафра 0
Испания - Сегунда 20:30 Жирона 0 Лас-Пальмас 0
Испания - Сегунда 20:30 Эйбар 0 Понферрадина 0
Португалия - Сегунда 21:30 Фейренсе 0 Шавиш 0
Италия - Серия B 21:30 Асколи 0 Козенца 0
Италия - Серия B 21:30 Пиза 0 СПАЛ 0
Италия - Серия B 21:30 Кротоне 0 Комо 0
Италия - Серия B 21:30 Кремонезе 0 Лечче 0
Италия - Серия B 21:30 Беневенто 0 Алессандрия 0
«Кьево» прекратил свое существование
22 августа 17:14
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Кьево"

«Кьево» прекратил свое существование

Итальянский клуб признан банкротом.

Бывший капитан «Кьево» Серджо Пеллиссье сообщил, что клуб прекратил свое существование.

«К сожалению, история клуба, который так много мне дал, сегодня закончилась. Сегодня один из самых грустных дней в моей жизни. Я очень старался и очень надеялся, что смогу продолжить его фантастическую историю, но, к сожалению, у меня не получилось. Я думал, что есть больше людей, готовых отдать все, чтобы сохранить наследие этого города и футбола в целом, но это не так. Я не нашел ни одного человека, который бы готов идти со мной до конца и помочь осуществить мечту. Этим людям я не могу сказать спасибо. Мы устали. Мне просто жаль, что у меня было очень мало времени и что я не смог найти спонсоров. Прощай, мой любимый «Кьево», для меня ты всегда будешь самой важной командой в моей жизни», - написал Пеллиссье в инстаграме.

«Кьево»был основан в 1929 году и за свою историю завоевал два трофея, выиграв серию С в сезоне 1993/94 и серию В в 2008 году.

В прошлом сезоне клуб занял восьмое место в серии В.

источник: Instagram
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Известны слова Карпина за кадром о ДзюбеКазахская волейболистка затмила Клеопатру (фото)Мгновенный ответ Гаджиева на уход Карпина из сборной по футболу
Стали известны первые победители Elton Ultra. Алексей Смертин пробежал 90 км с тринадцатым временем
Волгоградской области проходит уникальный ультрамарафон в окрестностях минерального озера Эльтон. Участники соревнуются на различных дистанциях в условиях 40-градусной жары и полупустыни.
«Локо» умеет дома играть с «Краснодаром» — и победит в один мяч». Ловчев — о гвозде тура РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 5-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (22 августа, 16:00).
Каннонье буднично побил Гастелума, а чилийский ноунейм совершил феерический нокаут (видео)! Итоги UFC Vegas 34
«Плеймейкер» подводит итоги турнира UFC Vegas 34, в главном бою которого американский средневес Джаред Каннонье победил соотечественника Келвина Гастелума.
Филиппинская звезда угасла — возможно, навсегда… Как великий Пакьяо проиграл Угасу
оправдать статус фаворита в своем, возможно, прощальном поединке на профессиональном ринге. Филиппинец потерпел в Лас-Вегасе абсолютно заслуженное поражение от кубинца Йордениса Угаса, который защитил титул по версии WBA.
Россия завязла в песках Лужников. С Парагваем спаслись, но теперь нужно побеждать грозную Японию
В своем втором матче на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве наша команда в серии пенальти выиграла у Парагвая.
Новое «газпромовское» дерби завершилось миром. Как «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» (видео)
Команда Сергея Семака не смогла победить в матче пятого тура РПЛ, пропустив ответный мяч в Уфе в концовке (1:1).
«Арсенал» отобрал победу у Витории. Как «Спартак» не смог выиграть в Туле (видео)
В выездном матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» красно-белые при невнятной игре не удержали минимальное преимущество (1:1).
Удар Ласицкене и суперрекорд Акинфеева. Как ЦСКА восьмой раз подряд победил «Ахмат» (видео)
В матче 5-го тура РПЛ армейцы дома выиграли у «Ахмата» со счетом 2:0.
«Не думаю, что «Зенит» оставит от «Уфы» мокрое место — наоборот, Питер потеряет очки». Мнение Ловчева
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев заявил «Плеймейкеру», что, по его мнению, действующий чемпион страны столкнется в матче 5-го тура РПЛ с «Уфой» (21 августа, 18:00) с серьезными проблемами.
«Парфенов снова докажет «Спартаку», что он хороший тренер — в Туле будет ничья». Ловчев — о матче 5-го тура РПЛ
для «Плеймейкера» шансы соперников в матче Российской Премьер-Лиги «Арсенал» – «Спартак» (21 августа, 16:00).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика