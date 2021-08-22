«Фейеноорд» с Тилем в составе обыграл «Гоу Эхед Иглс»

Роттердамский «Фейеноорд» в домашнем матче втором туре нидерландской эредивизи победил «Гоу Эхед Иглс» со счетом 2:0.
Главным героем встречи стал полузащитник «Фейеноорда» Брайан Линссен, оформивший дубль, забив 60-й и 88-й минутах.
Другой полузащитник роттердамской команды Гус Тил, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», провел на поле полный матч, не отличившись результативностью.
Напомним, что в первом туре «Фейеноорд» обыграл «Виллем II» (4:0), а «Гоу Эхед Иглс» проиграли «Херенвену» (0:1).
28 августа «Гоу Эхед Иглс» примят «Спарту», а через день «Фейеноорд» проведет гостевой матч с «Утрехтом».