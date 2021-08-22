«Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Саутгемптон»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью с «Саутгемптоном» (1:1) в гостевом матче второго тура чемпионата Англии.

По ходу встречи подопечные Оле-Гуннара Сульшера были вынуждены отыгрываться после того, как на 30-й минуте полузащитник «красных дьяволов» Фред забил мяч в свои ворота. Однако во второй половине встречи форвард гостей Мейсон Гринвуд смог уравнять шанс команд, отличившись результативным ударом после передачи хавбека Поля Погба.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал четыре очка и расположился на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» идет на 13-й строчке с одним очком.

28 августа «святые» сыграют в гостях против «Ньюкасла», а «МЮ» днем позже проведет выездную встречу с «Вулверхэмптоном».

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