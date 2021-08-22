«Тоттенхэм» минимально победил «Вулверхэмптон» благодаря голу Алли

«Тоттенхэм» одержал гостевую победу над «Вулверхэмптоном» в матче второго тура чемпионата Англии.

Автором единственного гола встречи стал форвард «шпор» Деле Алли, удачно реализовавший 11-метровый удар на девятой минуте первой тайма.

Отметим, что 72-й минуте на поле вышел нападающий Харри Кейн. Ранее в СМИ сообщалось о возможном уходе английского игрока в «Манчестер Сити» в текущее трансферное окно.

«Тоттенхэм» набрал шесть очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. «Волки» идут 17-ми (0 очков)

В следующем туре команда Нуну Эшпириту Санту сыграет дома против «Уотфорда», а «Вулверхэмптон» проведет домашнюю встречу с «Манчестер Юнайтед». Оба матча состоятся 29 августа.