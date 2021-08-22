Смолов возглавил гонку бомбардиров РПЛ нынешнего сезона

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов стал единоличным лидером гонки бомбардиров чемпионата России в сезоне-2021/22.

Отметим, что в сегодняшнем матче пятого тура с «Краснодаром» (2:1) 31-летний россиянин оформил дубль. Таким образом, он забил уже пять голов в нынешнем сезоне.

По четыре гола имеют в своем активе два игрока «Зенита», а именно полузащитник Александр Ерохин и форвард Сердар Азмун, а также хавбек «Динамо» Даниил Фомин и нападающий «Уфы» Гамид Агаларов.

Напомним, Смолов получил вызов в сборную России на матчи отбора к ЧМ-2022.