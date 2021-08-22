«Хоффенхайм» разошелся миром с «Унионом»

«Хоффенхайм» в домашнем матче второго тура немецкой бундеслиги сыграл вничью с «Унионом» - 2:2.
У победителей отличились защитник Кевин Акпогума (14-я минута встречи) и нападающий Якоб Брун-Ларсен (30).
У проигравших забивали защитник Нико Гисельманн (10) и форвард Тайво Авонийи (47).
Напомним, что в первом туре «Хоффенхайм» обыграл «Аугсбург» (4:0), а «Унион» сыграл вничью с «Байером» (1:1).
27 августа «Хоффенхайм» проведет гостевой матч с дортмундской «Боруссией», а 29-го числа «Унион» примет «Боруссию» из Менхенгладбаха.