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22 августа 18:45
автор: Владислав Корегин

Рифат Жемалетдинов: Не видели Карпина на трибунах, но отдаем все силы, чтобы попасть в сборную

Хавбек получил вызов в национальную команду России на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.

Атакующий полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов оценил победу своей команды над «Краснодаром» (2:1) в матче пятого тура чемпионата России.

Отметим, что в сегодняшней встрече 24-летний хавбек сделал две результативные передачи на Федора Смолова. В общей сложности на счету Рифата три гола и четыре ассиста в шести играх.

– Во втором тайме мы вели 2:0, хотели сохранить мяч, убегать на контратаках. «Краснодару» нужно было идти в атаку и отыгрываться. Хотели на этом сыграть. Не видели Карпина на трибунах, потому что были сосредоточены на игре. Отдаем все силы, чтобы попасть в сборную, – сказал Жемалетдинов в интервью клубному каналу железнодорожников.

После пяти туров «Локомотив» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре московский клуб сыграет в гостях против «Динамо». Встреча запланирована на 27 августа.

источник: ФК «Локомотив»
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