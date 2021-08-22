Лукаку забил дебютный гол за «Челси» в игре против «Арсенала»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отметился забитым мячом в первом тайме матча второго тура АПЛ с «Арсеналом».

Отметим, что на 15-й минуте встречи бельгийский форвард откликнулся на фланговую передачу защитника Риса Джеймса и точно пробил по воротам голкипера соперников Бернда Лено.

В данный момент идет вторая половина первого тайма. Подопечные Томаса Тухеля ведут со счетом 1:0.

Лукаку перешел в «Челси» 12 августа этого года из «Интера» за 115 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2026-го.