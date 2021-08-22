«Химки» - «Рубин». Стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Рубина» на заключительный матч пятого тура чемпионата России.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Набиуллин, Данилкин, Дагерстол, Стоинович, Глушаков, Камышев, Себаи, Адеми.
Запасные: Генералов, Сычев, Кухарчук, Трошечкин, Давидян, Боженов, Соколов, Сабович, Алиев, Садыгов.
«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Костюков, Бакаев, Самошников, Йевтич, Абильдгор, Хван, Хакшабанович.
Запасные: Медведев, Янович, Грицаенко, Савицкий, Нижегородов, Тальби, И. Игнатьев, Мусаев, Суриков, Сайто, В. Игнатьев.