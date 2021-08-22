«Спартак»: Если что-то в отношении Жиго изменится, мы сообщим на официальных ресурсах

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу возможного ухода французского защитника Самюэля Жиго.

«У «Спартака» и Жиго действует контракт, о сроках которого вы знаете. Если что-то в этом смысле изменится, мы сообщим на официальных ресурсах клуба», - сказал Зеленов «Спорт-Экспрессу».

Добавим, что сегодня появилось информация, что красно-белые договорились с Жиго, что он будет играть за команду до конца контракта, который истечет летом 2022 года.