«Спартак»: Если что-то в отношении Жиго изменится, мы сообщим на официальных ресурсах

ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия B 2-й тайм, 80' Реджина 0 Монца 0
Италия - Серия B 2-й тайм, 76' Тернана 0 Брешия 2
Аргентина - Примера 2-й тайм, 51' Унион 0 Тальерес 1
Италия - Серия А 2-й тайм, 49' Удинезе 0 Ювентус 2
Италия - Серия А 2-й тайм, 48' Болонья 0 Салернитана 0
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 37' Академику 0 Мафра 0
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 39' Бенфика Б 2 Трофенсе 0
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 37' Химки 1 Рубин 1
Испания - Сегунда 1-й тайм, 8' Эйбар 0 Понферрадина 0
Испания - Сегунда 1-й тайм, 8' Жирона 0 Лас-Пальмас 0
Италия - Серия B 21:30 Беневенто 0 Алессандрия 0
Италия - Серия B 21:30 Пиза 0 СПАЛ 0
Италия - Серия B 21:30 Кремонезе 0 Лечче 0
Португалия - Сегунда 21:30 Фейренсе 0 Шавиш 0
Италия - Серия B 21:30 Асколи 0 Козенца 0
Италия - Серия B 21:30 Кротоне 0 Комо 0
Италия - Серия А 21:45 Наполи 0 Венеция 0
Франция - Лига 1 21:45 Ницца 0 Марсель 0
Аргентина - Примера 21:45 Ньюэллс Олд Бо 0 Росарио Сентра 0
Италия - Серия А 21:45 Рома 0 Фиорентина 0
Бразилия - Серия А 22:00 Сеара 0 Фламенго 0
Бразилия - Серия А 22:00 Атлетико Паран 0 Коринтианс 0
Испания - Сегунда 23:00 Уэска 0 Картахена 0
22 августа 19:14
автор: Максим Скороходов

«Спартак»: Если что-то в отношении Жиго изменится, мы сообщим на официальных ресурсах

Контракт 27-летнего защитника истекает следующим летом.

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов дал комментарий по поводу возможного ухода французского защитника Самюэля Жиго.

«У «Спартака» и Жиго действует контракт, о сроках которого вы знаете. Если что-то в этом смысле изменится, мы сообщим на официальных ресурсах клуба», - сказал Зеленов «Спорт-Экспрессу».

Добавим, что сегодня появилось информация, что красно-белые договорились с Жиго, что он будет играть за команду до конца контракта, который истечет летом 2022 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Известны слова Карпина за кадром о ДзюбеВ сборной России произошел первый конфликт при КарпинеКазахская волейболистка затмила Клеопатру (фото)
Азербайджан не заметили. Наши волейболистки даже в ослабленном составе оформили разгром на Евро
Во втором туре волейбольного чемпионата Европы российская женская сборная в трех партиях победила команду Азербайджана.
«Спартак» заметно отстал при идеальном календаре. Провал на 100-летний юбилей обеспечен?
ятый тур РПЛ окончательно отбросил «Спартак» от ведущей группы команд, поставив красно-белых на восьмое место. Абсолютно, надо заметить, заслуженное.
С таким Смоловым сборной России Дзюба не нужен. Как «Локомотив» победил «Краснодар»
нодорожники на своем поле переиграли «быков» благодаря дублю Федора Смолова (2:1) и догнали в турнирной таблице «Зенит».
Стали известны первые победители Elton Ultra. Алексей Смертин пробежал 90 км с тринадцатым временем
Волгоградской области проходит уникальный ультрамарафон в окрестностях минерального озера Эльтон. Участники соревнуются на различных дистанциях в условиях 40-градусной жары и полупустыни.
«Локо» умеет дома играть с «Краснодаром» — и победит в один мяч». Ловчев — о гвозде тура РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 5-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (22 августа, 16:00).
Каннонье буднично побил Гастелума, а чилийский ноунейм совершил феерический нокаут (видео)! Итоги UFC Vegas 34
«Плеймейкер» подводит итоги турнира UFC Vegas 34, в главном бою которого американский средневес Джаред Каннонье победил соотечественника Келвина Гастелума.
Филиппинская звезда угасла — возможно, навсегда… Как великий Пакьяо проиграл Угасу
оправдать статус фаворита в своем, возможно, прощальном поединке на профессиональном ринге. Филиппинец потерпел в Лас-Вегасе абсолютно заслуженное поражение от кубинца Йордениса Угаса, который защитил титул по версии WBA.
Россия завязла в песках Лужников. С Парагваем спаслись, но теперь нужно побеждать грозную Японию
В своем втором матче на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве наша команда в серии пенальти выиграла у Парагвая.
Новое «газпромовское» дерби завершилось миром. Как «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» (видео)
Команда Сергея Семака не смогла победить в матче пятого тура РПЛ, пропустив ответный мяч в Уфе в концовке (1:1).
«Арсенал» отобрал победу у Витории. Как «Спартак» не смог выиграть в Туле (видео)
В выездном матче пятого тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» красно-белые при невнятной игре не удержали минимальное преимущество (1:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика