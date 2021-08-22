«Челси» надеется подписать Кунде до конца летнего трансферного окна

«Челси» продолжает попытки подписать центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб находится в постоянном контакте с испанской стороной по трансферу 22-летнего француза. «Андалусийцы» готовы продать своего футболиста, однако надеются завершить данную сделку как можно скорее, чтобы успеть найти игроку замену.

Напомним, Кунде защищает цвета «Севильи» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 90 матчей, забил шесть голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.