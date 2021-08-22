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22 августа 19:19
автор: Владислав Корегин

«Челси» надеется подписать Кунде до конца летнего трансферного окна

Сумма трансфера французского футболиста может составить около 60 миллионов евро.

«Челси» продолжает попытки подписать центрального защитника «Севильи» Жюля Кунде.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб находится в постоянном контакте с испанской стороной по трансферу 22-летнего француза. «Андалусийцы» готовы продать своего футболиста, однако надеются завершить данную сделку как можно скорее, чтобы успеть найти игроку замену.

Напомним, Кунде защищает цвета «Севильи» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 90 матчей, забил шесть голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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