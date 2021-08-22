Роналду попросил «Ювентус» не ставить его в стартовый состав на матч с «Удинезе»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду остался на скамейке запасных в матче первого тура чемпионата Италии против «Удинезе».

По информации журналиста Фабрицио Романо, португальский нападающий попросил тренерский штаб туринцев не включать его в стартовый состав. Причиной подобного решения является то, что 36-летний игрок хочет покинуть состав «бьянконери» до конца текущего трансферного окна.

Ранее стало известно об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Реала».

Роналду защищает цвета «Ювентуса» с июля 2018 года. За это время он отыграл 133 матча, забил 101 гол и отдал 22 ассиста. Контракт нападающего с туринцами истекает 30 июня 2022-го.