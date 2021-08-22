Павел Недвед: Роналду на сто процентов останется в «Ювентусе»

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед пояснил ситуацию с невключением Криштиану Роналду в стартовый состав первого тура серии А против «Удинезе».

«Мы вместе с Роналду решили, что он не начнет матч в старте. Это нормально. Роналду на сто процентов останется с нами», - сказал Недвед в эфире DAZN.

Ранее стало известно об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Реала».

Роналду защищает цвета «Ювентуса» с июля 2018 года. За это время он отыграл 133 матча, забил 101 гол и отдал 22 ассиста. Контракт нападающего с туринцами истекает 30 июня 2022-го.