«Ростов» одержал свою первую победу в нынешнем сезоне, обыграв «Нижний Новгород»

Матч пятого тура чемпионата России «Нижний Новгород» – «Ростов» завершился победой гостей со счетом 2:1.

Счет был открыт на третьей минуте встречи – после прострела защитника хозяев Алексея Козлова капитан гостей Максим Осипенко отправил мяч в свои ворота.

Спустя 33 минуты хавбек ростовчан Кенто Хашимото смог воспользоваться передачей Баштуша в штрафную площадь соперников и забил гол в ворота голкипера Артура Нигматуллина. В самой концовке игры форвард гостей Николай Комличенко принес своей команде победу, отличившись на 89-й минуте после розыгрыша углового удара.

Таким образом, «Ростов» набрал четыре очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. «Нижний Новгород» с семью очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре нижегородцы сыграют в гостях против «Химок», а ростовский клуб проведет выездную встречу с «Уралом». Обе игры запланированы на 27 августа.