Николай Наумов: Пара Жемалетдинов, Смолов будет просто находкой для сборной

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил победу своего бывшего клуба над «Краснодаром» (2:1) в рамках пятого тура российской премьер-лиги (РПЛ).

«Прекрасный первый тайм, смяли «Краснодар» полностью! К сожалению, не очень хороший второй тайм, ну для «Локомотива» это характерно, а игра была прекрасная на моменты, и голы. Смолов просто красавец, ну и Жемалетдинов огромный молодец. В паре со Смоловым, они смотрятся прекрасно. Эта пара — будет просто находкой для сборной», - приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что благодаря сегодняшней победе «Локомотив» набрал 11 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Виктора Гончаренко располагаются на девятой строчке с шестью очками.