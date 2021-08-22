Смолов рассказал, что изменил систему своей подготовки после травмы

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов рассказал, благодаря чему увеличил свою результативность.

«Мы сыгрались как команда, и схема в два нападающих мне подходит больше. Плюс я могу отметить, что я стал больше работать, больше уделяю дополнительным моментам внимания. После продолжительной травмы длительностью 4 месяца я изменил немного систему подготовки, тренировок, это принесло свои плоды», - приводит слова Смолова «Матч ТВ».

Добавим, что дубль Смолова помог «Локомотиву» победить над «Краснодар» (2:1), после этого матча железнодорожники поднялись на третье место в турнирной таблице российской премьер-лиги.