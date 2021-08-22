«Ювентус» упустил победу над «Удинезе»

Туринский «Ювентус» в матче первого тура итальянской серии А сыграл вничью с «Удинезе» - 2:2.

Первый тайм закончился с комфортным преимущество туринского клуба, благодаря голам Пауло Дибалы (3-я минута встречи) и Хуана Куадрадо (24).

Однако, во втором тайме «Удинезе» сравнял счет и добился ничьей с помощью реализованного пенальти Роберто Перейрой (53) и точного удара Херарда Деулофеу (85).

Напомним, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сам попросил не выпускать его в стартовом составе, в добавленное время португалец поразил ворота соперника, но видеоповтор показал, что он был в офсайде.

27 августа состоится матч «Удинезе» - «Венеция», а на следующий день пройдет встреча «Ювентус» - «Эмполи».