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«Рубин» в гостях сыграл вничью с «Химками»
22 августа 21:52
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Химки"

«Рубин» в гостях сыграл вничью с «Химками»

Команда Леонида Слуцкого упустила возможность выйти в лидеры чемпионата России

Казанский «Рубин» в гостевом матче пятого тура российской премьер-лиги сыграл вничью с «Химками» - 1:1.

На гол полузащитника «Химок» Дениса Глушакова (16-я минута встречи) команда из Казани ответила точным ударом хавбека Дарко Йевтича (30).

Таким образом, «Рубин» набрал 11 очков и остался на четвертом месте в турнирной таблице. «Химки» поднялись на 12-ю строчку, набрав пять очков.

27 августа пройдут матчи «Химки» - «Нижний Новгород» и «Краснодар» - «Рубин».

РПЛ

5-й тур

«Химки» (Химки) - «Рубин» (Казань) - 1:1 (1:1)

Голы: Глушаков, 16 - Йевтич, 30

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Стоинович, Набиуллин, Дагерстоль (Трошечкин, 85), Глушаков, Камышев (Сабович, 46), Себаи, Адеми (Кухарчук, 78).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников (Мусаев, 90), Йевтич (Сайто, 81), Хван Ин Бом, Абильгор, Хакшабанович, Бакаев (Игнатьев, 62), Костюков (Игнатьев, 62).

Предупреждения: Зотов, 76, Уремович, 77, Себаи, 84, Тихий, 90.

источник: «Советский спорт»
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