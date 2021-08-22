Агент Антона Миранчука недоволен работой медицинского штаба «Локомотива»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, недоволен работой медицинского штаба московского клуба под руководством Алексея Репетюка.

«Это человек, который просто всех своих старших товарищей сдал с потрохами и занял место Эдуарда Безуглова. Я не знаю, в чем проблема, но по крайней мере с Безугловым был очень хороший и правильный контакт. Была выстроена коммуникация. Если было необходимо какое-то медицинское вмешательство, серьезное обследование, это решалось за день-два. Это касалось не просто футболистов основной команды, а футболистов академии, детишек. Проблемы у Антона начались в январе, на носу сентябрь. Какие-то действия кто-то предпринимает?» - приводит слова Шпинева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в новом сезоне Миранчук принял участие в четырех встречах, в которых отдал одну голевую передачу. При этом ни один из матчей он не начинал в стартовом составе. Сегодня в победной игре «Локомотива» Антон не появился на поле.

После этого матча железнодорожники поднялись на третье место в турнирной таблице российской премьер-лиги.