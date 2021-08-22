Виталий Милонов: Госдума не допустит отмены лимита не легионеров

Депутат Государственной Думы Российской Федерации Виталий Милонов выступил против отмены лимита на легионеров в футболе.

«Нельзя отменять лимит на легионеров ни в коем случае! Госдума этого не допустит, мы не дадим сделать это. Правильнее будет создать такой лимит, чтобы легионеров в нашем футболе вообще не было. В российской команде — российские игроки. Пусть наша сборная станет целью для своих ребят, а то получается, что наши парни стараются, растут, а в клубах играют импортные покемоны, чебурашки и биороботы», - приводил слова Милонова Sport24.ru.

Напомним, что Российский футбольный союз планирует провести реформы со следующего сезона, в том числе отменить лимит на легионеров, введя вместо него качественные критерии иностранцев.

По данным СМИ, российская премьер-лига должна высказать свою позицию по реформам до 25 августа.