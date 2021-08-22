Агент Антона Миранчука сообщил, что им интересуются ЦСКА и «Зенит»

Вадим Шпинев, агент полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука, в интервью изданию «Спорт-Экспресс» подтвердил, что 25-летним футболистом интересуются ЦСКА и «Зенит».

При этом агент не стал давать какие-либо прогнозы о дальнейшей карьере своего клиента.

В новом сезоне Миранчук принял участие в четырех встречах, в которых отдал одну голевую передачу. При этом ни один из матчей он не начинал в стартовом составе.

Добавим, что летнее трансферное окно в этом году в России закрывается 7 сентября.