Аркадий Дворкович: Результаты российского футбола не зависят от лимита на легионеров

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович считает, что изменением лимита на легионеров нельзя улучшить результаты в российском футболе.

«Я считаю, что лимит на легионеров не имеет никакого отношения к тому, как будет развиваться российский футбол. Можно его иметь, можно не иметь, но результаты российского футбола зависят совсем от другого - точно не от лимита. Будущее российского футбола зависит от развития детско-юношеского спорта, от постепенного восстановления нового поколения футболистов», - приводит слова Дворковича RT.

Напомним, что Российский футбольный союз планирует провести реформы со следующего сезона, в том числе отменить лимит на легионеров, введя вместо него качественные критерии иностранцев.

По данным СМИ, российская премьер-лига должна высказать свою позицию по реформам до 25 августа.