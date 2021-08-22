Дзагоев может быть вызван в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что в окончательную заявку может войти полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев.

«С Дзагоевым встречался. Он может быть включен в состав», - приводит слова Карпина ТАСС.

Последний раз Дзагоев играл в футболке в сборной России в четвертьфинале домашнего чемпионата мира, где российские футболисты уступили Хорватии по серии пенальти.

Добавим, что в активе полузащитника 59 матчей за национальную команду, в которых он забил девять голов.

В сентябре сборная России проведет три встречи в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Два домашних матча, с Хорватией (1 сентября) и Мальтой (7 сентября), а также одну игр в гостях, против Кипра (4 сентября).