ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Аргентина - Примера перерыв Сан-Лоренсо 0 Аргентинос Хун 1
Бразилия - Серия А перерыв Сантос 2 Интернасьонал 1
Аргентина - Примера 02:15 Химнасия и Эсг 0 Ривер Плейт 0
Бразилия - Серия А 02:30 Спорт Ресифи 0 Сан-Паулу 0
Италия - Серия А 19:30 Кальяри 0 Специя 0
Португалия - Сегунда 20:00 Вилафранкензе 0 Ковильян 0
Испания - Сегунда 21:00 Мирандес 0 Аморебьета 0
Италия - Серия А 21:45 Сампдория 0 Милан 0
Англия - Премьер-лига 22:00 Вест Хэм Юнайт 0 Лестер Сити 0
Испания - Сегунда 23:00 Леганес 0 Бургос 0
«Фиорентина» без Кокорина проиграла «Роме»
22 августа 23:40
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Рома"

«Фиорентина» без Кокорина проиграла «Роме»

30-летний россиянин остался на скамейке запасных.

«Рома» в домашнем матче первого тура итальянской серии А переиграла «Фиорентину» со счетом 3:1.

За «римлян» отличились полузащитники Генрих Мхитарян (26-я минута встречи) и Жордан Верету, оформивший дубль (64, 79).

У «фиалок» забил защитник Никола Миленкович.

Отметим, что оба клуба заканчивали матч в меньшинстве у «Фиорентины» прямую красную карточку за фол «последней надежды» вратарь Бартоломей Дранговски (17), а у «Ромы» две желтых карточки получил полузащитник Николо Дзаньоло (52).

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин всю встречу провел на скамейке запасных, а вот узбекский нападающий «римлян» Элдор Шомуродов вышел на поле на 69-й минуте и отметился результативной передачей.

28 августа «Фиорентина» примет «Торино», а на следующий день «Роме» предстоит выездной матч против «Салернитаны».

Серия А

1-й тур

«Рома» (Рим) - «Фиорентина» (Флоренция) - 3:1

Голы: Мхитарян, 26, Верету, 64, 79 - Миленкович, 60

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян (Эль-Шаарави, 84), Верету (Бове, 87), Кристанте, Пеллегрини (Карлес Перес, 84), Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 69).

«Фиорентина»: Дронговски, Венути (Сапонара, 84), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Бенасси, 74), Пульгар, Мале (Кастровилли, 46), Кальехон (Терраччано, 20), Влахович, Гонсалес (Соттиль, 84).

Предупреждения: Пеллегрини, 12, Дзаньоло, 44, Бонавентура, 45, Пульгар, 53.

Удаления: Дронговски, 17, Дзаньоло, 52.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Вот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеАверина все-таки получила олимпийское золото
В Италии — веселуха. «Ювентус» сразу потерял два очка, а у Роналду отобрали победный гол на последних секундах
В первом туре Серии А «Ювентус» в гостях не смог переиграть «Удинезе» (2:2), упустив преимущество в два мяча.
Азербайджан не заметили. Наши волейболистки даже в ослабленном составе оформили разгром на Евро
Во втором туре волейбольного чемпионата Европы российская женская сборная в трех партиях победила команду Азербайджана.
«Спартак» заметно отстал при идеальном календаре. Провал на 100-летний юбилей обеспечен?
ятый тур РПЛ окончательно отбросил «Спартак» от ведущей группы команд, поставив красно-белых на восьмое место. Абсолютно, надо заметить, заслуженное.
С таким Смоловым сборной России Дзюба не нужен. Как «Локомотив» победил «Краснодар»
нодорожники на своем поле переиграли «быков» благодаря дублю Федора Смолова (2:1) и догнали в турнирной таблице «Зенит».
Стали известны первые победители Elton Ultra. Алексей Смертин пробежал 90 км с тринадцатым временем
Волгоградской области проходит уникальный ультрамарафон в окрестностях минерального озера Эльтон. Участники соревнуются на различных дистанциях в условиях 40-градусной жары и полупустыни.
«Локо» умеет дома играть с «Краснодаром» — и победит в один мяч». Ловчев — о гвозде тура РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 5-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (22 августа, 16:00).
Каннонье буднично побил Гастелума, а чилийский ноунейм совершил феерический нокаут (видео)! Итоги UFC Vegas 34
«Плеймейкер» подводит итоги турнира UFC Vegas 34, в главном бою которого американский средневес Джаред Каннонье победил соотечественника Келвина Гастелума.
Филиппинская звезда угасла — возможно, навсегда… Как великий Пакьяо проиграл Угасу
оправдать статус фаворита в своем, возможно, прощальном поединке на профессиональном ринге. Филиппинец потерпел в Лас-Вегасе абсолютно заслуженное поражение от кубинца Йордениса Угаса, который защитил титул по версии WBA.
Россия завязла в песках Лужников. С Парагваем спаслись, но теперь нужно побеждать грозную Японию
В своем втором матче на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве наша команда в серии пенальти выиграла у Парагвая.
Новое «газпромовское» дерби завершилось миром. Как «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» (видео)
Команда Сергея Семака не смогла победить в матче пятого тура РПЛ, пропустив ответный мяч в Уфе в концовке (1:1).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика