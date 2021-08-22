«Фиорентина» без Кокорина проиграла «Роме»

«Рома» в домашнем матче первого тура итальянской серии А переиграла «Фиорентину» со счетом 3:1.

За «римлян» отличились полузащитники Генрих Мхитарян (26-я минута встречи) и Жордан Верету, оформивший дубль (64, 79).

У «фиалок» забил защитник Никола Миленкович.

Отметим, что оба клуба заканчивали матч в меньшинстве у «Фиорентины» прямую красную карточку за фол «последней надежды» вратарь Бартоломей Дранговски (17), а у «Ромы» две желтых карточки получил полузащитник Николо Дзаньоло (52).

Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин всю встречу провел на скамейке запасных, а вот узбекский нападающий «римлян» Элдор Шомуродов вышел на поле на 69-й минуте и отметился результативной передачей.