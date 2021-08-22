«Фиорентина» без Кокорина проиграла «Роме»

«Рома» в домашнем матче первого тура итальянской серии А переиграла «Фиорентину» со счетом 3:1.
За «римлян» отличились полузащитники Генрих Мхитарян (26-я минута встречи) и Жордан Верету, оформивший дубль (64, 79).
У «фиалок» забил защитник Никола Миленкович.
Отметим, что оба клуба заканчивали матч в меньшинстве у «Фиорентины» прямую красную карточку за фол «последней надежды» вратарь Бартоломей Дранговски (17), а у «Ромы» две желтых карточки получил полузащитник Николо Дзаньоло (52).
Российский форвард «фиалок» Александр Кокорин всю встречу провел на скамейке запасных, а вот узбекский нападающий «римлян» Элдор Шомуродов вышел на поле на 69-й минуте и отметился результативной передачей.
28 августа «Фиорентина» примет «Торино», а на следующий день «Роме» предстоит выездной матч против «Салернитаны».
Серия А
1-й тур
«Рома» (Рим) - «Фиорентина» (Флоренция) - 3:1
Голы: Мхитарян, 26, Верету, 64, 79 - Миленкович, 60
«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян (Эль-Шаарави, 84), Верету (Бове, 87), Кристанте, Пеллегрини (Карлес Перес, 84), Дзаньоло, Абрахам (Шомуродов, 69).
«Фиорентина»: Дронговски, Венути (Сапонара, 84), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Бенасси, 74), Пульгар, Мале (Кастровилли, 46), Кальехон (Терраччано, 20), Влахович, Гонсалес (Соттиль, 84).
Предупреждения: Пеллегрини, 12, Дзаньоло, 44, Бонавентура, 45, Пульгар, 53.
Удаления: Дронговски, 17, Дзаньоло, 52.