Матч «Ницца» - «Марсель» прерван из-за драки футболистов с болельщиками (фото)

Матч третьего тура французской лиги 1 «Ницца» - «Марсель» был прерван после того как «ультрас» хозяев поля выбежали драться с футболистами гостей.

Nice fans have run on to the pitch during the OGC Nice-Marseille match. pic.twitter.com/SJPs4x9Whk — ESPN FC (@ESPNFC) August 22, 2021

Беспорядки начались после того, как полузащитник «Марселя» Димитри Пайет кинул обратно на трибуну выброшенную на поле бутылку.

Добавим, что «Ницца» начала чемпионат Франции ничьей с «Реймсом» (0:0) и победой над Лиллем (4:0). «Марсель» взял верх над «Монпелье» (3:2) и разошелся миром с «Бордо» (2:2).