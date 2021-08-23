«Лион» договорился с «Ливерпулем» о переходе Шакири

«Лион» объявил, что достиг принципиального соглашения с «Ливерпулем» о трансфере полузащитника сборной Швейцарии Джердана Шакири.

Как сообщает пресс-служба французской команды, 29-летний хавбек прибудет в Лион вечером, где его ждет встреча со спортивным директором клуба Жуниньо.

Отмечается, что окончательное решение о трансфере зависит от результатов медицинского обследования, которое швейцарец пройдет в понедельник утром.

Напомним, что Шакири перебрался в «Ливерпуль» в июле 2018 года из «Сток Сити» за 14,7 миллиона евро. С тех пор хавбек провел за «мерсисайдцев» 63 встречи во всех турнирах, записав на свой счет восемь забитых мячей и девять голевых передач.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 12 миллионов евро.