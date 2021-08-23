Дубль Винисиуса спас «Реал» от поражения в матче с «Леванте»

«Реал» не смог переиграть «Леванте» в выездном матче 2-го тура чемпионата Испании.

В составе мадридской команды голами отметились Гарет Бэйл (5-я минута) и Винисиус Жуниор (73, 85). У клуба из Валенсии точными ударами отличились Рохер Марти (46), Хосе Кампанья (57) и Робер Пьер (79).

Отметим, что на 87-й минуте встречи за вторую желтую карточку с поля был удален голкипер «Леванте» Айтор Фернандес.

После этой игры «Реал» набрал четыре очка и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице испанской примеры. «Леванте», имея в активе два очка, расположился на восьмом месте.

В следующем туре «Реал» в гостях сыграет против «Бетиса», а «Леванте» на выезде встретится с «Реал Сосьедадом».