Президент «Марселя»: Мы решили не возобновлять матч с «Ниццей» ради безопасности наших игроков

Президент «Марселя» Пабло Лонгория объяснил причины невыхода команды на поле после инцидента во второй тайме матча третьего тура чемпионата Франции с «Ниццей» (0:1).

Напомним, игра была прервана после того, как болельщики «Ниццы» выбежали на футбольное поле, чтобы разобраться с игроками соперников. Фанаты были недовольны тем, что полузащитник «провансальцев» Димитри Пайет кинул обратно на трибуну выброшенную на поле бутылку.

– Мы решили не возобновлять матч ради безопасности наших игроков. Произошедшее сегодня на поле абсолютно неприемлемо. Главный судья встречи также не хотел возобновлять игру – это решение исключительно руководителей лиги 1. Данная ситуация ужасна, так что мы решили не возвращаться на поле и вернуться обратно в Марсель, – цитирует Лонгорию RMC Sport.

Отметим, что встреча между командами так и не была возобновлена. Судейская бригада остановила матч на 75-й минуте.

На данный момент подопечные Хорхе Сампаоли занимают девятое место в турнирной таблице, набрав четыре очка.