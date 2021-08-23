Президент «Ниццы»: Мне непонятно решение «Марселя» не возобновлять игру

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер не поддержал решение игроков «Марселя» не выходить на концовку очной встречи команд в рамках третьего тура чемпионата Франции.

Напомним, что судейская бригада была вынуждена официально приостановить игру на 75-й минуте после того, как болельщики «Ниццы» выбежали на поле для драки с футболистами «провансальцев». Они остались недовольны действиями полузащитника соперников Димитри Пайета, который кинул обратно на трибуну выброшенную на поле бутылку.

– Для нас это разочарование, что игра закончилась именно так. Судья не хотел возобновлять матч, однако люди, которые отвечали за службу безопасности, а также префект приняли решение продолжить встречу. Решение соперников не выходить на игру для меня непонятно. Я пошел к трибунам и меня заверили, что все беспорядки будут прекращены и никаких проблем не будет. Но «Марсель» все равно не вышел на поле, – цитирует Ривера RMC Sport.

После трех туров РПЛ «Ницца» занимает третье место в турнирной таблице, набрав семь очков.