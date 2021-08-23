Максим Деменко: Витория сам не знает, кому доверять и кого ставить в состав «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко оценил игру красно-белых на старте нового сезона чемпионата России.

Напомним, что после пяти туров столичный клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав семь очков. Вчера подопечные Руя Витории упустили гостевую победу над «Арсеналом» (1:1), пропустив в концовке встречи.

– Наверное, Витория не может что-то сделать в коллективе. Вроде бы и по составу команда неплохая, а игры нет. Есть какие-то комбинации, с флангов что-то проходит, но мы не видим тот «Спартак», к которому привыкли. Витория сам не знает, кому доверять, кого ставить. Нет четкого состава. Из-за этого и ребята не могут сразу себя найти. Понятно, что футболисты бьются, это имидж клуба, но пока им не хватает, – цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Витория возглавил «Спартак» 1 июня этого года, подписав контракт на два года. Недавно красно-белые вылетели из розыгрыша Лиги чемпионов, дважды уступив «Бенфике» (0:2, 0:2) в рамках третьего квалификационного раунда.

26 августа московский клуб сыграет дома против «Сочи».