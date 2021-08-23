Форвард «ПСЖ» Сарабия может перейти в «Милан» или «Севилью»

Фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» Пабло Сарабия может покинуть французский клуб в нынешнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Николо Скира, агент 29-летнего испанца обеспокоен тем, что его клиент будет получать мало игрового времени после прихода в клуб Лионеля Месси. Таким образом, представитель футболиста предложил «Милану» и «Севилье» приобрести форварда.

Ранее появилась информация, что парижский клуб может обменять нападающего в «Лацио», а в обратном направлении отправится другой игрок атаки – Хоакин Корреа.

Сарабия выступает за «ПСЖ» с июля 2019 года. За это время он отыграл за команду 79 матчей, забил 22 гола и отдал 12 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 миллионов евро.